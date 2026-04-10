ЦПД: росіяни поширюють фейки про "розстріл дезертирів" українським командуванням

Росіяни поширюють чергові фейки про, нібито, розстріли дизертирів в українській армії.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Ворожа пропаганда поширює наратив, що українське командування санкціонувало «розстріли дезертирів» за допомогою «загородзагонів» з метою стабілізації фронту.
В ЦПД заявили, що ці твердження є частиною стратегії з демонізації української армії.
"Саме явище «загородзагонів» є суто радянським та сучасним російським досвідом. Мета кампанії — залякати українських військових, деморалізувати суспільство і підірвати мобілізаційні заходи", - йдеться в повідомленні.
- У Центрі протидії дезінформації фіксують нову хвилю російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на підрив міжнародної співпраці України у сфері оборонних технологій на Близькому Сході.