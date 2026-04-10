Балтійські країни відкинули фейки роспропаганди про атаки українських БпЛА

З’явилася спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви щодо російської кампанії дезінформації.

У ній ідеться про те, що інформація про нібито запуск українських дронів по Росії з території країн Балтії – брехня.

«Країни Балтії ніколи не допускали використання своїх територій та повітряного простору для ударів безпілотників по цілях у Росії. Країни Балтії офіційно спростували ці твердження, чітко повідомивши про це тимчасовим повіреним у справах російських дипломатичних місій у Таллінні (27 березня), Ризі (31 березня) та Вільнюсі (27 березня) відповідно. Незважаючи на офіційну реакцію, Росія продовжує брехати», - наголосили міністри.

Балтійські країни підкреслили, що Україна продовжує захищатися від повномасштабної агресивної війни Росії у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН. Партнери закликали РФ припинити дезінформаційну кампанію і покинути українську землю.

«Замість того, щоб продовжувати свою зловмисну інформаційну операцію, Росія має припинити свою агресивну війну проти України та повністю вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України. Країни Балтії залишаються у повній солідарності з Україною», - наголосили міністри.