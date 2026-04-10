Bloomberg: попри заяви Трампа Ормузька протока залишається частково заблокованою

Наполягання президента США Дональда Трампа на розблокуванні Ормузької протоки не дало очікуваних результатів – рух суден залишається частково обмеженим.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, від ранку 9 квітня через протоку пройшло лише дев’ять суден: п’ять залишили Перську затоку, ще чотири — увійшли до неї. Серед них — танкер класу Suezmax Tour 2, який транспортував близько 1 млн барелів іранської нафти.
Попри те, що в останні дні до протоки наблизилися кілька повністю завантажених супертанкерів місткістю до 2 млн тонн кожен, жоден із них поки не залишив акваторію Перської затоки.
Усі переміщення суден за останню добу відбувалися вузьким північним коридором між іранськими островами Ларак і Кешм. Частина суден перебуває на якорі поблизу протоки — ймовірно, в очікуванні її повного відкриття.
