Bloomberg: попри заяви Трампа Ормузька протока залишається частково заблокованою

Наполягання президента США Дональда Трампа на розблокуванні Ормузької протоки не дало очікуваних результатів – рух суден залишається частково обмеженим.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, від ранку 9 квітня через протоку пройшло лише дев’ять суден: п’ять залишили Перську затоку, ще чотири — увійшли до неї. Серед них — танкер класу Suezmax Tour 2, який транспортував близько 1 млн барелів іранської нафти.

Попри те, що в останні дні до протоки наблизилися кілька повністю завантажених супертанкерів місткістю до 2 млн тонн кожен, жоден із них поки не залишив акваторію Перської затоки.

Усі переміщення суден за останню добу відбувалися вузьким північним коридором між іранськими островами Ларак і Кешм. Частина суден перебуває на якорі поблизу протоки — ймовірно, в очікуванні її повного відкриття.

