​Індія нарощує імпорт російської нафти на тлі послаблення загрози санкцій США

Відмови від російської нафти не очікують через обмежений вибір на світовому ринку. 

​Індія нарощує імпорт російської нафти на тлі послаблення загрози санкцій США
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Індійські нафтопереробні заводи значно збільшили обсяги закупівлі російської сирої нафти протягом останніх двох місяців, пише Bloomberg

Очікується, що високі показники імпорту збережуться до кінця цього року, оскільки Індія шукає альтернативи постачанням із Близького Сходу, а тиск з боку США поступово зменшується.

Керівники провідних нафтопереробних підприємств Індії прогнозують, що Штати продовжать дію спеціального дозволу на закупівлю російської нафти, термін якого спливає найближчими днями. Але навіть без нових дозволів відмови від російської нафти не очікують через обмежений вибір на світовому ринку. 

Представниця Міністерства нафти Індії Суджата Шарма наголосила, що пріоритетом для країни є забезпечення внутрішнього попиту на енергоносії, а рішення про імпорт ґрунтується тільки на комерційній вигоді.

За даними аналітичної компанії Kpler, у березні імпорт із Росії досяг 1,98 млн барелів на добу, що є найвищим показником з літа 2023 року. У квітні спостерігалося тимчасове зниження обсягів, проте це пов’язано з плановим ремонтом на одному з великих НПЗ. Аналітики ринку вважають, що Індія намагатиметься максимізувати закупівлі в Росії доти, доки постачання через Перську затоку залишатимуться обмеженими.

Крім нафти Росія активно пропонує азійським покупцям скраплений природний газ зі знижкою до 40% від спотових цін.

  • У березні міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про рішення Вашингтона на 30 днів дозволити Індії купувати російську нафту, яка наразі транспортується морем у танкерах.
  • Раніше адміністрація Дональда Трампа тривалий час намагалася домогтися від Індії припинення купівлі російських енергоносіїв, погрожуючи митними тарифами. Президент США кілька разів оголошував, що індійські компанії більше не платять до російського бюджету, подаючи це як велику свою перемогу.
