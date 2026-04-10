СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
​У Німеччині запрацює перший у Європі Центр єдності українців

Хаб відкриють у Берліні.

український прапор перед Бранденбурзькими воротами у Берліні
Фото: EPA/UPG

У Берліні 15 квітня відкриють перший у Європі Центр єдності українців.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Тут можна буде отримати консультації, долучитися до освітніх програм та культурних заходів. 

Німеччину обрали для відкриття першого такого хабу тому, що тут наразі перебуває найбільша кількість українців під тимчасовим захистом — 1,2 мільйона осіб.

Міністр соціальної політики Денис Улютін наголосив, що центр має стати місцем доступу до перевіреної інформації. Одним із ключових напрямів роботи будуть консультації Пенсійного фонду. Українці тут зможуть отримати інформацію щодо виплат, житлових субсидій, пільг і страхових внесків. До ініціативи вже приєдналися як українські, так і міжнародні партнерські організації.

Крім юридичної підтримки, хаб орієнтований на розвиток молоді і протидію дезінформації. У центрі планують проводити заходи для дітей на основі скаутських методик, курси з цифрових технологій та освітні семінари. Це дозволить підтримувати українську ідентичність серед дітей, які тривалий час перебувають за кордоном.

Після офіційного відкриття простір Unity Hub Berlin працюватиме у тестовому режимі.

Читайте також
