​У Німеччині запрацює перший у Європі Центр єдності українців

У Берліні 15 квітня відкриють перший у Європі Центр єдності українців.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Тут можна буде отримати консультації, долучитися до освітніх програм та культурних заходів.

Німеччину обрали для відкриття першого такого хабу тому, що тут наразі перебуває найбільша кількість українців під тимчасовим захистом — 1,2 мільйона осіб.

Міністр соціальної політики Денис Улютін наголосив, що центр має стати місцем доступу до перевіреної інформації. Одним із ключових напрямів роботи будуть консультації Пенсійного фонду. Українці тут зможуть отримати інформацію щодо виплат, житлових субсидій, пільг і страхових внесків. До ініціативи вже приєдналися як українські, так і міжнародні партнерські організації.

Крім юридичної підтримки, хаб орієнтований на розвиток молоді і протидію дезінформації. У центрі планують проводити заходи для дітей на основі скаутських методик, курси з цифрових технологій та освітні семінари. Це дозволить підтримувати українську ідентичність серед дітей, які тривалий час перебувають за кордоном.

Після офіційного відкриття простір Unity Hub Berlin працюватиме у тестовому режимі.