Ізраїль та “Хезболла” обмінялися ударами вночі

Ізраїль завдав удару по ракетних установках "Хезболли", а ліванське угруповання відповіло ударами по кількох ізраїльських цілях.
“Спірний статус Лівану як частини крихкої угоди про припинення вогню з Іраном створює напруженість напередодні мирних переговорів у Пакистані, запланованих на ці вихідні”, – зазначає видання.
“Хезболла” стверджує, що її сили атакували ракетами групу ізраїльських солдатів на півдні Лівану поблизу міста Аль-Хіям у Набатії в п'ятницю вранці.
Ізраїль заявив, що завдав вночі удару по ракетних установках "Хезболли" в Лівані.
Про постраждалих та загиблих наразі не повідомляють.
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".
- Масований обстріл Лівану Ізраїлем у перший же день дії "перемир'я" на Близькому Сході призвів до загибелі 300 людей. Правозахисні організації звинуватили уряд Нетаньягу у тому, що удари були націлені у місця щільної цивільної забудови.