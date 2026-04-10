Українські партнери на різних рівнях просили Україну не бити по нафтовій промисловості Росії. Такі сигнали були і від політичного, і від військового керівництва, сказав на зустрічі з журналістами у середу президент Володимир Зеленський.

Він пояснив, що під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а Україну – зменшити відповіді на російські атаки.

“Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок. І сказав про це відверто”, – сказав він.

Тепер, після початку припинення вогню на Близькому Сході та в Затоці, Зеленський очікує, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було.

“Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії «Лукойл». Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути. Що стосується нафтового бізнесу, то як мінімум на території Європи «рускім» використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що «рускім» гроші не передають. Тому я вважаю, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об'єкти. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити”, – сказав він.

Зеленський вважає, що за ці дні, поки Штати послабили санкції проти Росії, вона не встигла заробити стільки, аби покрити втрати повністю. Але припускає, що на 15-20 % їй могло це вдатися.

Коментуючи українські удари по російській нафтовій сфері Володимир Зеленський пояснив, що дони стати більш ефективними.

“По-друге, іноді ми проводимо операції, під час яких знищуємо кілька цілей, а іноді вирішуємо зосередитися на одній. У «рускіх» тепер величезні проблеми з деякими об’єктами. Після будь-якого удару по нашому енергетичному сектору ми відповідаємо, і це цілком справедливо. Якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари, і тоді ми будемо діяти дзеркально”, – наголосив президент.

Контекст

Після початку бойових дій у Перській затоці та блокування Іраном Ормузької протоки США на місяць призупинили санкції проти морської нафти Росії. Аргументували це намаганням послабити паливну кризу, що склалася.

Україна продовжувала завдавати ударів по енергетиці ворога, оскільки ворог атакував її об'єкти. Зокрема, била по нафтовому порту Усть-Луга вже кілька разів.