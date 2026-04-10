В Україні до 15 років тюрми засудили російську агентку, яка допомагала окупантам бомбардувати Краматорськ

Зрадницю викрили у червні 2025 року на коригуванні ворожого вогню по Донеччині.

Фото: Pixabay

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка російської воєнної розвідки. СБУ викрила зловмисницю у червні 2025 року на коригуванні ворожого вогню по Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, наведенням російських авіабомб, ударних дронів та артилерії займалася завербована ворогом місцева жителька. Вона відстежувала та передавала рашистам координати для обстрілів Краматорська.

У поле зору ГРУ жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в тематичних групах "Однокласників", де виправдовувала воєнні злочини збройних угруповань країни-агресора.

Після одного з таких дописів на фігурантку вийшов адміністратор інтернет-спільноти – співробітник російської спецслужби – та запропонував співпрацю.

За інструкцією спецслужбіста агентка обходила прифронтове місто, щоб виявити і передати до РФ геолокації Сил оборони.

Крім цього, вона звітувала рашистам про наслідки обстрілів райцентру для коригування повторних та підготовки нових атак по громаді.

Під час обшуків у зрадниці вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та комунікації з куратором від гру РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

