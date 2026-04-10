Повідомили про підозру організаторам депортації 35 дітей до Росії у 2022 році

Ювенальні прокурори повідомили про підозру трьом особам за незаконну депортацію 35 українських дітей із Донеччини до Росії.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Зазначається, що підозри оголосили так званому «міністру освіти і науки ДНР», «голові адміністрації Донецька ДНР», а також директорці Донецького дошкільного дитячого будинку №1 «Теремок».

За даними досудового розслідування, за сприяння вищого політичного керівництва РФ посадовці так званої «ДНРспланували та узгодили вивезення дітей, зокрема з дитячого будинку «Теремок», із залученням керівника цього закладу.

Встановили, що звернення про масову евакуацію населення, зокрема дітей, було оприлюднене 18 лютого 2022 року, водночас запис цього звернення здійснили 16 лютого. У цей же день видали наказ про організацію евакуації до Ростовської області РФ, яка розпочалася 18 лютого.

Також у цей період так званий «міністр освіти і науки ДНР» видав наказ про зупинення освітнього процесу та зобов’язав місцеві адміністрації і керівників освітніх закладів забезпечити вивезення дітей.

18 лютого 2022 року «голова адміністрації Донецька» приїхав до Донецького дошкільного дитячого будинку №1 «Теремок», і координував процес вивезення дітей. Їх вивезли у Ростовську область. Директорка дитячого будинку організувала виїзд дітей та супроводжувала їх під час переміщення.

Станом на теперішній час дітей на територію України не повернули, і встановили, що 12 із них передали до сімей росіян.

Дії підозрюваних кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.До одного з підозрюваних застосовані санкції. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала депортацію українських дітей з «Донецького дошкільного дитячого будинку №1 «Теремок»» воєнним злочином.