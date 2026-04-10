До 15 років тюрми засуджено ексбойовика "ДНР", якого завербували спецслужби РФ. Він готував підрив залізниці під Києвом.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офіс Генерального прокурора до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України – колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який співпрацював зі спецслужбами рф і сприяв підривній діяльності під Києвом", – ідеться у повідомленні.

У Вишгородському районному суді Київської області доведено, що з 2014 по 2016 рік він добровільно воював на боці терористичної організації "ДНР", де був завербований представниками спецслужб РФ для виконання завдань на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Згодом, переїхавши до передмістя Києва, засуджений діяв за вказівками кураторів із РФ. Він взяв участь у підготовці підриву на залізниці, зокрема підшукано понад 4 кг вибухівки, а також запали та детонатори. Він забезпечив їх приховане зберігання.

Під час спроби передачі підготовленої вибухівки для подальшого використання його викрили та затримали працівники Служба безпеки України.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.