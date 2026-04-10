Син Джо Байдена викликав синів Трампа на бій в октагоні

Реакції від синів Трампа поки не було. 

Хантер Байден
Фото: EPA/UPG

Американці можуть стати свідками безпрецедентного поєдинку напередодні святкування 250-річчя незалежності країни: бою в октагоні між синами чинного президента США та сином колишнього президента, передає Reuters

У четвер, 9 квітня, Хантер Байден, син колишнього президента-демократа Джо Байдена, викликав на бій старших синів президента-республіканця Дональда Трампа — Дональда Трампа молодшого, який зокрема відомий різкою критикою допомоги Україні, та Еріка Трампа. 

Байден заявив, що отримав дзвінок від журналіста “лівого” спрямування та ютубера Ендрю Каллагана, який повідомив, що організує цей поєдинок.

«Я сказав йому, що погоджуюсь — на 100%, якщо він зможе це реалізувати. А якщо ні — я все одно прийду», — сказав він у відео.

Невідомо, чи відбудеться цей бій і коли саме. Водночас Білий дім планує провести подібний захід — але за участі справжніх бійців UFC — 14 червня в межах серії подій до 250-річчя незалежності США.

Джо Байден став президентом після перемоги над Трампом на виборах 2020 року, результат яких республіканець досі безпідставно називає сфальсифікованим.

Ідея можливого поєдинку між їхніми синами перегукується з анонсованим у 2023 році боєм в октагоні між технологічними магнатами Цукербергом та Маском, який так і не відбувся.

У попередні епохи американської політики траплялися й криваві протистояння — зокрема дуель 1804 року між віцепрезидентом Аароном Берром і колишнім міністром фінансів Александером Гамільтоном, яка завершилася смертю Гамільтона і фактично поклала край політичній кар’єрі Берра.

