США планують побудувати паливний склад на півдні Філіппін

Філіппінські військові заявили, що США планують побудувати паливний склад на південному острові цієї азійської країни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на філіппінський уряд.

Об’єкт контролюватимуть Збройні сили Філіппін, а діяльність складу регулюватиметься оборонними пактами між Манілою та Вашингтоном.

Паливний склад зведуть у регіоні Давао на південному острові Мінданао. Очікується, що об'єкт запрацює до 2028 року.

“Це дозволить нам надалі підтримувати наші можливості для гуманітарної допомоги та реагування на стихійні лиха, для морської безпеки та навіть наших патрулів у Західному Філіппінському морі та на південному кордоні країни”, – повідомили у пресслужбі ВМС Філіппін.

Філіппіни за президента Фердинанда Маркоса-молодшого зміцнили оборонні зв'язки зі США – на тлі суперечки з Пекіном щодо територій у Південнокитайському морі. На початку свого президентства Маркос розширив доступ американських військових до об'єктів на Філіппінах.