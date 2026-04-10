ЗМІ: Макрон запросив Трампа на вечерю до Версальського палацу після саміту G7 у червні

Президент Франції Еммануель Макрон запросив президента США Дональда Трампа на розкішну вечерю до Версальського палацу наступного дня після саміту “Групи семи” в середині червня.

Водночас видання зазначає, що наразі невідомо, “чи відвідає Трамп будь-який із цих заходів”.

Франція є господарем цьогорічного саміту G7. Cаміт лідерів відбудеться на курорті Ев’ян-ле-Бен біля підніжжя Французьких Альп з 15 по 17 червня. Макрон змістив початок зустрічі на один день, щоб Трамп міг 14 червня відсвяткувати своє 80-річчя та провести турнір зі змішаних єдиноборств у Білому домі.

Запрошення на захід у Версалі має підкреслити спільну історію обох держав напередодні 250-річчя США, яке святкуватимуть 4 липня.

Високопоставлений чиновник Білого дому підтвердив запрошення, заявивши: “(Макрон) дуже хоче, щоб він (Трамп) пішов, благає його про це”. Але чиновник додав, що Трамп ще навіть не вирішив, чи братиме участь у саміті G7.

Стосунки Трампа з багатьма членами "Групи семи" дедалі більше загострюються через його війну з Іраном. Він різко критикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, який на початку березня лише після вагань дозволив обмежену військову підтримку. Він також неодноразово висловлював невдоволення НАТО, до складу якого входять усі члени G7, крім Японії, – за реакцію військового блоку на конфлікт.