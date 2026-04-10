ГоловнаСвіт

ЗМІ: Макрон запросив Трампа на вечерю до Версальського палацу після саміту G7 у червні

Cаміт лідерів відбудеться на курорті Ев'ян-ле-Бен біля підніжжя Французьких Альп з 15 по 17 червня. 

Президент Франції Еммануель Макрон і очільник США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон запросив президента США Дональда Трампа на розкішну вечерю до Версальського палацу наступного дня після саміту “Групи семи” в середині червня.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас видання зазначає, що наразі невідомо, “чи відвідає Трамп будь-який із цих заходів”.

Франція є господарем цьогорічного саміту G7. Cаміт лідерів відбудеться на курорті Ев’ян-ле-Бен біля підніжжя Французьких Альп з 15 по 17 червня. Макрон змістив початок зустрічі на один день, щоб Трамп міг 14 червня відсвяткувати своє 80-річчя та провести турнір зі змішаних єдиноборств у Білому домі.

Запрошення на захід у Версалі має підкреслити спільну історію обох держав напередодні 250-річчя США, яке святкуватимуть 4 липня.

Високопоставлений чиновник Білого дому підтвердив запрошення, заявивши: “(Макрон) дуже хоче, щоб він (Трамп) пішов, благає його про це”. Але чиновник додав, що Трамп ще навіть не вирішив, чи братиме участь у саміті G7.

Стосунки Трампа з багатьма членами "Групи семи" дедалі більше загострюються через його війну з Іраном. Він різко критикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, який на початку березня лише після вагань дозволив обмежену військову підтримку. Він також неодноразово висловлював невдоволення НАТО, до складу якого входять усі члени G7, крім Японії, – за реакцію військового блоку на конфлікт.

  • Відсутність Трампа на заходах у Франції стала б великою проблемою для Макрона та дискредитує G7. Зараз адміністрація США відверто скептично ставиться до цінності таких багатосторонніх зустрічей.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies