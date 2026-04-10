В аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибухівки

На місці працюють спеціальні служби.

В аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибухівки
Поліція охороняє президентський палац у Кишиневі під час акції протесту, соцпартієї Молдови, Кишинев, 22 лютого 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У Міжнародному аеропорту Кишинева оголосили тривогу після повідомлення про імовірне замінування. Усіх пасажирів та працівників евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє NewsMaker.

За інформацією Прикордонної поліції Молдови, процедуру реєстрації пасажирів тимчасово призупинено. Також можливі зміни в розкладі рейсів. Наразі на місці працюють спеціальні служби, які проводять перевірку території.

«Просимо поставитися з розумінням та зберігати спокій. Ми повернемося з додатковою інформацією пізніше», — зазначили у відомстві.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що співпрацюють із правоохоронцями для якнайшвидшого відновлення роботи. Пасажирам радять стежити за актуальним статусом рейсів на офіційному порталі аеропорту.

