В аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибухівки

Поліція охороняє президентський палац у Кишиневі під час акції протесту, соцпартієї Молдови, Кишинев, 22 лютого 2025 року.

У Міжнародному аеропорту Кишинева оголосили тривогу після повідомлення про імовірне замінування. Усіх пасажирів та працівників евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє NewsMaker.

За інформацією Прикордонної поліції Молдови, процедуру реєстрації пасажирів тимчасово призупинено. Також можливі зміни в розкладі рейсів. Наразі на місці працюють спеціальні служби, які проводять перевірку території.

«Просимо поставитися з розумінням та зберігати спокій. Ми повернемося з додатковою інформацією пізніше», — зазначили у відомстві.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що співпрацюють із правоохоронцями для якнайшвидшого відновлення роботи. Пасажирам радять стежити за актуальним статусом рейсів на офіційному порталі аеропорту.