Росія хоче створити буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівська, і Сумська області, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у середу. Він наголосив, що цей план ворога не є новим.

А от загрози з боку Придністров’я і створення буферної зони в Вінницькій області президент на сьогодні не бачить. Він сказав, що ворог накопичує сили на півдні.

“Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках – на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі”, – сказав він.

Президент додав, що армія України за місяць нищить таку саму кількість окупантів, яку Росія мобілізує, але при цьому чисельність ворога на українській землі зростає.

“Тобто ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання. І ми це обговорювали з Головнокомандувачем і начальником Генштабу – як протидіємо. Вважаємо, що для «рускіх» це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста. Але тим не менш вони на це пішли. Нещодавно ми із Сирським і Гнатовим також дивилися на нові російські військові мапи. Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник”, – сказав президент, заявивши, що в цьому думки збігаються із британською розвідкою.

Президент додав, що удари росіян по прифронтових громадах, зокрема Херсонській, Дніпропетровській областях, а також по Одесі, триватимуть. За хорошої погоди росіяни наступатимуть, а за гіршої – активізують удари дронами.

“Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика”, – сказав він.

Контекст

Про намір ворога створити буферну зону в Вінницькій області з боку Придністров’я попереджав заступник голови ОП Павло Паліса. Він пояснив, що у росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Також вони не відмовились від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.