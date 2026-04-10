Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Росіяни вбили одну людину на Запоріжжі, і ще дев’ятьох поранили

Ворог атакував 42 населені пункти області.

Одна людина загинула, ще 9 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали 810 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Начальник ОВА іван Федоров розповів, що людина загинула унаслідок удару керованими авіабомбами по Балабиному. 

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Новоолександрівці, Широкому, Самійлівці, Кринівці,  Любицькому, Зеленій Діброві, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Цвітковому, Новосолошиному. 

543 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новомиколаївку, Юрківку, Косівцеве, Біленьке, Червону Криницю, Новоолександрівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Гірке, Зелене, Білогір’я, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Залізничному, Варварівці, Гуляйпільському, Щербаках, Новоандріївці.

241 артудар прийшовся по Косівцевому, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці,  Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Білогір’ю, Прилуках, Гуляйпільському, Святопетрівці.

Надійшло 166 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Читайте також
