Одна людина загинула, ще 9 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали 810 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Начальник ОВА іван Федоров розповів, що людина загинула унаслідок удару керованими авіабомбами по Балабиному.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Новоолександрівці, Широкому, Самійлівці, Кринівці, Любицькому, Зеленій Діброві, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Цвітковому, Новосолошиному.

543 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новомиколаївку, Юрківку, Косівцеве, Біленьке, Червону Криницю, Новоолександрівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Гірке, Зелене, Білогір’я, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Залізничному, Варварівці, Гуляйпільському, Щербаках, Новоандріївці.

241 артудар прийшовся по Косівцевому, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Білогір’ю, Прилуках, Гуляйпільському, Святопетрівці.

Надійшло 166 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.