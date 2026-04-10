Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
​Вчора російська армія втратила 1 130 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 308 670 солдатів. 

Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1 130 окупантів, танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 183 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб 
  • танків – 11 848 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од.
  • артилерійських систем – 39 734 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 724 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 341 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од.
  • спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.

Дані уточнюються.

Читайте також
