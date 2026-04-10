"Патріарх війни" Кіріл 5 хвилин вітав вірян РПЦ зі святом, яке відзначають у січні

В очільника кремлівської церкви підозрюють когнітивні проблеми через старечий вік.

Путін і патріарх Кіріл (Гундяєв)

Московський патріарх Кіріл, який прислужує кремлівській владі і благословляє війну в Україні, відзначився недолугим курйозом під час проповіді на богослужінні Великого четверга.

Як пише "Українська правда", клірик почав вітати вірян зі святом Богоявлення - так у церкві називають Хрещення Господнє, яке відзначається РПЦ 19 січня, а більшістю цивілізованого православ'я 6 січня за новоюліанським календарем. 

Кіріл не помічав помилки упродовж понад 5 хвилин, читаючи проповідь про важливість Богоявлення. Лише після того, як йому передали відкриту книгу з якимось записом, він перейшов до пояснення значення Великого четверга.

З трансляції богослужіння, розміщеної на сайті РПЦ, скандальний епізод вирізали.

Журналісти неодноразово звертали увагу на те, що патріарх Кіріл демонструє ознаки проблем з пам'яттю та сприйняттям дійсності, викликаних, ймовірно, старечим віком. Клірик, що перебуває під санкціями Великої Британії, Литви, Канади, України, Австралії, Нової Зеландії, Чехії та Естонії, у листопаді цього року - якщо пощастить - відзначить своє 80-ліття. 

