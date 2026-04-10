МЗС України привітало вихід Молдови із СНД

Україна привітала завершення внутрішньодержавних процедур щодо виходу Республіки Молдова із СНД.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України вітає завершення Республікою Молдова внутрішньодержавних процедур виходу з СНД. Це суверенне рішення відображає послідовні та закономірні зовнішньополітичні пріоритети Молдови на шляху до ЄС, а також її прагнення зміцнити суверенітет і незалежність з огляду на регіональні та глобальні безпекові загрози", – наголошують у МЗС.

У відомстві наголошують, що Україна послідовно підтримує прагнення країн регіону дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці, що втратили ефективність і не відповідають викликам сьогодення.

У заяві також підкреслюється, що Україна системно розриває застарілі юридичні зв’язки з Москвою, зокрема нещодавно завершила процес виходу зі 116 давно недіючих де-факто договорів, укладених у рамках СНД.

У МЗС також наголосили, що подальша співпраця між Україною та Молдовою сприятиме зміцненню регіональної безпеки, розвитку двосторонніх відносин і просуванню обох країн на шляху до європейської інтеграції.