На вихідних в Україні прогнозують холодну погоду, місцями дощ з мокрим снігом та заморозки

Найтепліше буде на півдні країни, до +13°.

На вихідних в Україні протримається холодна погода, місцями очікується дощ з мокрим снігом та заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

11 квітня вночі на півночі, північному сході країни та Черкащині, вдень в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

Вночі та вранці в південно-східній частині, Чернігівській та Сумській областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях і у повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни до 13°.

На Київщині та в Києві вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ.

Температура по області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 4-9° тепла;

у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 5-7° тепла.