На Запоріжжі унаслідок російських атак поранені троє цивільних

Внаслідок російських атак по Запорізькому району поранень зазнали троє чоловіків. Упродовж доби росіяни завдали 756 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Війська рф здійснили 17 авіаударів по Юрківці, Зарічному, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Тернуватому, Рівному, Чарівному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Різдвянці, Барвинівці", – ідеться у повідомленні.
Ще 466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Вільне, Берестове, Григорівське, Таврійське, Новоолександрівку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Косівцеве, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Староукраїнку, Оленокостянтинівку.
Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Оленокостянтинівці, Гіркому.
266 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.
Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.