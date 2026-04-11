Кримська пастка
Кримська пастка
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі унаслідок російських атак поранені троє цивільних

Надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження.

наслідки атак по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок російських атак по Запорізькому району поранень зазнали троє чоловіків. Упродовж доби росіяни завдали 756 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 17 авіаударів по Юрківці, Зарічному, Оріхову,  Копанях, Новоселівці, Тернуватому, Рівному, Чарівному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Різдвянці, Барвинівці", – ідеться у повідомленні.

Ще 466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Вільне, Берестове, Григорівське, Таврійське, Новоолександрівку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Косівцеве, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Староукраїнку, Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Оленокостянтинівці, Гіркому.

266 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Читайте також
