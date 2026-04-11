На Запоріжжі унаслідок російських атак поранені троє цивільних

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

"Війська рф здійснили 17 авіаударів по Юрківці, Зарічному, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Тернуватому, Рівному, Чарівному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Різдвянці, Барвинівці", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок російських атак по Запорізькому району поранень зазнали троє чоловіків. Упродовж доби росіяни завдали 756 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

