Місія Artemis II завершена: капсула з астронавтами повернулася на Землю

Після рекордно далекого польоту навколо Місяця члени екіпажу Orion вже майже вдома.

Астронавти Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен здійснили успішне повернення на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця на борту капсули Orion.

Як пише BBC, місія Artemis II, яка ознаменувала відновлення після пів століття перерви дослідження людством Місяця, завершилася у Тихому океані, де капсула успішно сіла на воду на швидкості близько 20 миль на годину завдяки спеціальним парашутам.

Екіпаж передав повідомлення про те, що стан усіх астронавтів хороший. Команда NASA спільно з військовими відкриє капсулу та доправить четвірку повітрям до спеціального базового судна, з якого ті згодом зможуть нарешті вирушити додому.

Астронавти Artemis II встановили абсолютний рекорд віддаленості космічних подорожей в історії людства: вони відлетіли від Землі на дистанцію понад 406 тисяч кілометрів.