Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Кримська пастка
Кримська пастка
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Місія Artemis II завершена: капсула з астронавтами повернулася на Землю

Після рекордно далекого польоту навколо Місяця члени екіпажу Orion вже майже вдома.

Місія Artemis II завершена: капсула з астронавтами повернулася на Землю
Момент посадки на воду капсули Orion
Фото: NASA

Астронавти Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен здійснили успішне повернення на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця на борту капсули Orion.

Як пише BBC, місія Artemis II, яка ознаменувала відновлення після пів століття перерви дослідження людством Місяця, завершилася у Тихому океані, де капсула успішно сіла на воду на швидкості близько 20 миль на годину завдяки спеціальним парашутам. 

Екіпаж передав повідомлення про те, що стан усіх астронавтів хороший. Команда NASA спільно з військовими відкриє капсулу та доправить четвірку повітрям до спеціального базового судна, з якого ті згодом зможуть нарешті вирушити додому.

Астронавти Artemis II встановили абсолютний рекорд віддаленості космічних подорожей в історії людства: вони відлетіли від Землі на дистанцію понад 406 тисяч кілометрів.  

﻿
Читайте також
