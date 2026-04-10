Перепоховання Бандери: у Німеччині назвали умови для перенесення праху

В Україні тривають дискусії щодо створення Національного пантеону, і це передбачає перепоховання видатних діячів із-за кордону, зокрема, Степана Бандери, похованого в Мюнхені.

Однак така ідея стикається із нормами німецького законодавства, передає «Радіо Свобода».

У міській службі кладовищ Мюнхена пояснили, що рішення про перенесення праху ухвалюють лише у виняткових випадках за суворого дотримання низки умов.

Зокрема, ключовою перешкодою є німецький конституційний принцип «спокою померлого», який має пріоритетне значення. Судова практика Німеччини трактує підстави для порушення цього спокою дуже вузько. Вагомою причиною може стати лише неможливість родичів доглядати за могилою через надзвичайні життєві обставини. При цьому велика відстань до місця поховання чи переїзд сім’ї зазвичай не вважають достатніми аргументами для перепоховання.

Крім того, обов’язковою умовою для початку будь-яких процедур є згода власника права на могилу і всіх близьких родичів. Навіть якщо з офіційним проханням звернеться держава Україна, то без схвалення з боку родини Бандери розгляд справи буде неможливим. Крім того, німецька сторона враховує волю самого померлого: мають бути докази, що перепоховання відповідало б його прижиттєвим бажанням.

Таким чином, створення Пантеону в Києві за участю праху провідника ОУН залежить не лише від політичної волі України, а й від готовності родини ініціювати складний юридичний процес у Німеччині.