Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСвіт

Іран заявляє про посилення контролю над Ормузькою протокою напередодні переговорів зі США

Військові не будуть відмовлятися від контролю над протокою.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Центральний штаб збройних сил Ірану «Хазрат Хатам аль-Анбія» оголосив 10 квітня, що Тегеран не має наміру відмовлятися від контролю над Ормузькою протокою, передає «Інтерфакс-Україна»

Військові наголошують, що управління цією стратегічною артерією хочуть вивести на «новий рівень», а збройні сили зберігатимуть ініціативу і боєготовність за будь-яких умов.

Заява з’явилася безпосередньо перед початком переговорів між представниками США й Ірану, які заплановані на 11 квітня в Пакистані. 

Іранські військові попередили, що «тримають палець на спусковому гачку» і готові протистояти будь-якій загрозі. 

  • Президент США Дональд Трамп погрожував Ірану значною ескалацією у відповідь на небажання Тегерана відкрити вільне судноплавство в Ормузькій протоці.
  • Білий дім прямо вказував на намір знищити об'єкти цивільної інфраструктури ісламської республіки, включно з електростанціями та мостами.
  • Штати також звинуватили Іран у порушенні домовленості про двотижневе перемир'я через повідомлення про те, що кораблі в Ормузькій протоці змушені платити ісламській республіці за право проходу.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies