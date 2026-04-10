Іран заявляє про посилення контролю над Ормузькою протокою напередодні переговорів зі США

Центральний штаб збройних сил Ірану «Хазрат Хатам аль-Анбія» оголосив 10 квітня, що Тегеран не має наміру відмовлятися від контролю над Ормузькою протокою, передає «Інтерфакс-Україна».
Військові наголошують, що управління цією стратегічною артерією хочуть вивести на «новий рівень», а збройні сили зберігатимуть ініціативу і боєготовність за будь-яких умов.
Заява з’явилася безпосередньо перед початком переговорів між представниками США й Ірану, які заплановані на 11 квітня в Пакистані.
Іранські військові попередили, що «тримають палець на спусковому гачку» і готові протистояти будь-якій загрозі.
- Президент США Дональд Трамп погрожував Ірану значною ескалацією у відповідь на небажання Тегерана відкрити вільне судноплавство в Ормузькій протоці.
- Білий дім прямо вказував на намір знищити об'єкти цивільної інфраструктури ісламської республіки, включно з електростанціями та мостами.
- Штати також звинуватили Іран у порушенні домовленості про двотижневе перемир'я через повідомлення про те, що кораблі в Ормузькій протоці змушені платити ісламській республіці за право проходу.