Іран заявляє про посилення контролю над Ормузькою протокою напередодні переговорів зі США

Військові не будуть відмовлятися від контролю над протокою.

Центральний штаб збройних сил Ірану «Хазрат Хатам аль-Анбія» оголосив 10 квітня, що Тегеран не має наміру відмовлятися від контролю над Ормузькою протокою, передає «Інтерфакс-Україна».

Військові наголошують, що управління цією стратегічною артерією хочуть вивести на «новий рівень», а збройні сили зберігатимуть ініціативу і боєготовність за будь-яких умов.

Заява з’явилася безпосередньо перед початком переговорів між представниками США й Ірану, які заплановані на 11 квітня в Пакистані.

Іранські військові попередили, що «тримають палець на спусковому гачку» і готові протистояти будь-якій загрозі.