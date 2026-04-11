Співробітники посольства США в Іраку потрапили під атаку дронів

Посольство США в Іраку зазнало атаки дронами. Інцидент трапився в середу, 8 квітня.

Про це пише CNN.

Як повідомили в Держдепі США, співробітники їх посольства в Багдаді потрапили під численні атаки безпілотників іракського терористичного ополчення поблизу міжнародного аеропорту Багдада.

Дипломати не постраждали.

Як пише видання, з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану відбулися десятки нападів на американський персонал та об'єкти в Іраку з боку союзників Ірану. Однак цей інцидент стався в перший повний день дії угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Наступного дня після інциденту, США викликали посла Іраку, «щоб висловити рішуче засудження урядом США жахливих терористичних атак".