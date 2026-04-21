Тім Кук залишає посаду виконавчого директора компанії Apple

Наступник Стіва Джобса пропрацював у керма "яблучних" 15 років.

Джон Тернус і Тім Кук
Фото: Apple

Компанія Apple оголосила на своєму сайті про заміну на головній посаді. З 1 вересня 2026 року Джон Тернус стане новим виконавчим директором замість Тіма Кука.

Тернус буде підвищений з позиції старшого віцепрезидента з апаратних розробок. Натомість Кук залишиться в Apple, але виконуватиме роль очільника ради директорів. Упродовж літа він залишатиметься CEO і допомагатиме своєму наступнику з організацією м'якого переходу до нового керівництва. 

Кук почав працювати в Apple у 1998 році. У 2011-ому зі смертю Стіва Джобса, згідно з бажанням "батька" компанії, став її виконавчим директором. Під керівництвом Кука "яблучні" збільшили капіталізацію з 350 мільярдів до 4 трильйонів доларів, продемонструвавши понад 1000% зростання. Річний дохід збільшився у чотири рази, було набрано 100 тисяч осіб нового персоналу, а кількість активних проданих гаджетів сягнула позначки у 2,5 мільярда.

Читайте також
