Іран пообіцяв атакувати 18 американських компаній включно з Tesla і Google

Елітне іранське військове угруповання "Корпус вартових ісламської революції", в багатьох країнах визнане терористичним, пригрозило завдати ударів по 18 найбільших технологічних компаніях США.

Як пише Daily Express, до списку потрапили найвідоміші техногіганти світу - Apple, Google, Tesla, Intel, Meta, Nvidia, Boeing та інші корпорації.

КВІР стверджує, що неодноразово "попереджав американський істеблішмент та його шпигунські компанії про необхідність припинення терористичних операцій проти Ірану". Тепер вартові радять керівникам цих бізнесів "очікувати знищення своїх підрозділів в обмін на кожне вбивство в Ірані, починаючи з 8 години вечора за тегеранським часом 1 квітня".

Терористи радять персоналу компаній у країнах регіону Близького Сходу евакуюватися з офісних приміщень, а мешканцям будинків поблизу штаб-квартир американських техногігантів від'їхати від домівок принаймні на 1 кілометр.