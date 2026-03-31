Іран заявив про готовність припинити війну за умови надання гарантій безпеки

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою повідомив, що Тегеран має «необхідну волю» для завершення війни з Ізраїлем та США, пише Euronews.
Головною вимогою іранської сторони є отримання чітких гарантій, що агресія проти ісламської республіки не повториться у майбутньому. Пезешкіан наголосив, що виконання цих «суттєвих умов» є ключовим фактором для деескалації ситуації в регіоні.
У відповідь Кошта закликав Іран негайно припинити «неприйнятні атаки» на сусідні країни та перейти до конструктивного дипломатичного діалогу, зокрема, через структури ООН.
Європа наполягає на забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці як обов’язковій частині мирного процесу. Водночас у Білому домі зазначають, що реальна позиція Тегерана на непублічних переговорах суттєво відрізняється від офіційної риторики режиму, а сам діалог просувається успішно.
Попри дипломатичні зусилля міністр оборони США Піт Гегсет назвав наступні дні війни «вирішальними». Він зазначив, що Іран практично не має військових інструментів для протидії американсько-ізраїльській кампанії.
Очільник Пентагону також відмовився гарантувати, що США не залучатимуть сухопутні війська, пояснивши це небажанням розкривати противнику свої стратегічні плани до завершення бойових дій.
- Днями стало відомо, що десантний корабель США із 3500 військових прибув на Близький Схід.
- The Washington Post пише, що Пентагон готується до можливих кількох тижнів наземних операцій в Ірані.
- Тим часом міністри закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту зібралися в Ісламабаді, щоб обговорити шляхи припинення місячної американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка вже забрала тисячі життів і спричинила найбільші в історії перебої у світових поставках енергоносіїв.
- NBC News зазначає, що США відправили на Близький Схід елітні війська Сил спецоперацій. Тут є сотні спеціалістів Сил спеціальних операцій, зокрема "морських котиків" і рейнджерів. Крім них, Штати відправили тисячі морських піхотинців і десантників.