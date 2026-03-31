Іран заявив про готовність припинити війну за умови надання гарантій безпеки

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою повідомив, що Тегеран має «необхідну волю» для завершення війни з Ізраїлем та США, пише Euronews.

Головною вимогою іранської сторони є отримання чітких гарантій, що агресія проти ісламської республіки не повториться у майбутньому. Пезешкіан наголосив, що виконання цих «суттєвих умов» є ключовим фактором для деескалації ситуації в регіоні.

У відповідь Кошта закликав Іран негайно припинити «неприйнятні атаки» на сусідні країни та перейти до конструктивного дипломатичного діалогу, зокрема, через структури ООН.

Європа наполягає на забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці як обов’язковій частині мирного процесу. Водночас у Білому домі зазначають, що реальна позиція Тегерана на непублічних переговорах суттєво відрізняється від офіційної риторики режиму, а сам діалог просувається успішно.

Попри дипломатичні зусилля міністр оборони США Піт Гегсет назвав наступні дні війни «вирішальними». Він зазначив, що Іран практично не має військових інструментів для протидії американсько-ізраїльській кампанії.

Очільник Пентагону також відмовився гарантувати, що США не залучатимуть сухопутні війська, пояснивши це небажанням розкривати противнику свої стратегічні плани до завершення бойових дій.