ГоловнаТехнології

Євросоюз випустив додаток для верифікації віку у соцмережах

"Більше жодних виправдань для компаній щодо обмеження шкідливого контенту".

Фото: defense.gov

Європейська Комісія презентувала мобільний застосунок, який виконуватиме функцію перевірки віку користувача для доступу до соціальних мереж та інших платформ контенту.

Як пише Bloomberg, таким чином у Брюсселі намагаються створити інструмент для реалізації законів щодо захисту дітей від шкідливої та протизаконної інформації в інтернеті. 

На відміну від більшості методів верифікації, якими зараз користуються компанії-власники соцмереж, застосунок від ЄС вимагає надання юридичного документа щодо віку, а не просто підтвердження користувачем в одне натискання. 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тепер у розробників цифрових платформ більше "немає жодних виправдань" у суперечках з органами влади щодо обмеження доступу до шкідливого контенту, адже рішення від ЄС є безкоштовним, простим і доступним на різних мобільних пристроях. 

Акт про цифрові послуги, який є базовим документом Євросоюзу для боротьби з незаконними діями в інтернеті, передбачає штраф за порушення обмежень для дітей у розмірі до 6% глобального фінансового обігу компанії. 

  • Австралія стала першою країною світу, де соцмережі на законодавчому рівні були заборонені для дітей до 16 років. У Євросоюзі подібну практику розглядають Іспанія, Франція, Австрія, Данія та Польща. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies