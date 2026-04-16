Євросоюз випустив додаток для верифікації віку у соцмережах

Європейська Комісія презентувала мобільний застосунок, який виконуватиме функцію перевірки віку користувача для доступу до соціальних мереж та інших платформ контенту.

Як пише Bloomberg, таким чином у Брюсселі намагаються створити інструмент для реалізації законів щодо захисту дітей від шкідливої та протизаконної інформації в інтернеті.

На відміну від більшості методів верифікації, якими зараз користуються компанії-власники соцмереж, застосунок від ЄС вимагає надання юридичного документа щодо віку, а не просто підтвердження користувачем в одне натискання.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тепер у розробників цифрових платформ більше "немає жодних виправдань" у суперечках з органами влади щодо обмеження доступу до шкідливого контенту, адже рішення від ЄС є безкоштовним, простим і доступним на різних мобільних пристроях.

Акт про цифрові послуги, який є базовим документом Євросоюзу для боротьби з незаконними діями в інтернеті, передбачає штраф за порушення обмежень для дітей у розмірі до 6% глобального фінансового обігу компанії.