ЦПД: Росія переходить до моделі тотального контролю інформації

Росія планує повну централізацію інтернет-простору: готуються зміни до законодавства щодо створення «Національної інформаційної платформи». Вона працюватиме на базі компанії-розробника месенджера MAX, який навʼязують росіянам для посилення цифрового контролю.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Всі ресурси з аудиторією понад 5 мільйонів користувачів на день зобов'яжуть розміщувати віджет з «топ-5 новинами», які відбиратимуться за вказівкою уряду. Це стосуватиметься не лише соцмереж, а й маркетплейсів, відеосервісів, пошукових систем і банківських додатків.

"рф поступово переходить до моделі тотального контролю інформації, в якій інтернет перетворюється на одну велику пропагандистську газету", - йдеться в заяві ЦПД.