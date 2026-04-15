Росіяни атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено понад 5 тисяч абонентів цього ж району", – ідеться у повідомленні.
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.
- Російські окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі. Внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку пошкоджено квартири на 5-7-му поверсі