Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаЕкономікаДержава

Буданов: Україна не може залишатись країною із сировинною економікою

«Наш шлях — це експорт готової продукції з високою доданою вартістю, розвиток машинобудування та сектору мілітарі-тех», - вважає глава ОПУ.

Буданов: Україна не може залишатись країною із сировинною економікою
керівник Офісу Президента Кирило Буданов
Фото: телеграм-канал Кирила Буданова

Оскільки велика війна – це змагання економік, то аби пройти і війну, і відбудову, Україні не можна залишатись країною із сировинною економікою.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов на Business Wisdom Summit.

«Наш шлях — це експорт готової продукції з високою доданою вартістю, розвиток машинобудування та сектору мілітарі-тех. Україна має посісти гідне місце на світовому ринку озброєнь. І ми маємо прискоритись, адже вікно можливостей довго відкритим не буде. Держава має нарешті усвідомити: якщо вона не допомагає бізнесу, то не повинна й заважати. Я послідовний прихильник дерегуляції та моделі, де приватна власність є абсолютно недоторканою», - сказав глава ОПУ.

Буданов додав, що українці, які перебувають за кордоном, не повернутися додому просто так, бо «чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя».

