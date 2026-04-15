Буданов: Україна не може залишатись країною із сировинною економікою

Оскільки велика війна – це змагання економік, то аби пройти і війну, і відбудову, Україні не можна залишатись країною із сировинною економікою.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов на Business Wisdom Summit.

«Наш шлях — це експорт готової продукції з високою доданою вартістю, розвиток машинобудування та сектору мілітарі-тех. Україна має посісти гідне місце на світовому ринку озброєнь. І ми маємо прискоритись, адже вікно можливостей довго відкритим не буде. Держава має нарешті усвідомити: якщо вона не допомагає бізнесу, то не повинна й заважати. Я послідовний прихильник дерегуляції та моделі, де приватна власність є абсолютно недоторканою», - сказав глава ОПУ.

Буданов додав, що українці, які перебувають за кордоном, не повернутися додому просто так, бо «чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя».