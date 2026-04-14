Мінфін: Від продажу облігацій виручили майже 6 млрд грн в еквіваленті

ОВДП були у гривнях і євро.

Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

До держбюджету залучили майже 6 млрд грн в еквіваленті під час аукціону 14 квітня з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Облігації в гривні строком 1,3 року зі ставкою 15,15% річних, (с/з 15,13%), принесли в казну 104 млн гривень.

Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних залучили 135 млн гривень.

За облігації в гривні строком 3,3 року з дохідністю 16,2% річних виручили 583 млн гривень.

Облігації в євро строком 1,2 року зі ставкою 3,35% річних, (с/з 3,24%), залучили 101 млн євро.

Міністерство повідомило, що від початку цього року держава вже залучила понад 130 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень. 

Усі кошти від розміщення воєнних облігацій йдуться на підтримку ЗСУ.

