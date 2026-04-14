Єврокомісія готує перший транш кредиту із 90 млрд євро для України до кінця другого кварталу

Європейська комісія планує спрямувати Україні перші кошти в межах масштабного кредитного пакета на 90 млрд євро вже до кінця другого кварталу 2026 року.
Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає «Європейська правда».
Попри певні розбіжності у формулюваннях щодо термінів (речник згадав і про «друге півріччя»), основною метою залишається максимально швидке надання фінансової підтримки.
Наразі для запуску виплат Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів:
- фіналізувати Меморандум про взаєморозуміння, який визначить умови надання макрофінансової допомоги;
- оновити План України в межах механізму Ukraine Facility для координації бюджетної підтримки;
- підготувати безпосередню кредитну угоду.
За попередніми даними, у цьому році Україна може отримати 45 млрд євро — половину від загальної суми. З них близько 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету, а 28,3 млрд євро будуть спрямовані на військові потреби, зокрема на розвиток виробництва дронів. Робочі контакти між Брюсселем та Києвом тривають у щоденному режимі для пришвидшення всіх технічних процедур.
«Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали», – додав Уйварі.
- Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки.
- Угорщина погодилася на кредит лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику.
- Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Однак після успішного голосування Євроради кредит для України почала блокувати Угорщина. Після російської атаки на нафтопровід «Дружба» і зупинки транзиту енергоресурсів Будапешт використовував потребу України в допомозі як метод тиску.
- Ексглава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв – блокування триватиме доти, поки не відновиться транзит.
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо теж погрожував блокуванням кредиту, якщо в Угорщині Орбан програє вибори.
- Після перемоги на угорських парламентських виборах партії «Тиса» Європейська комісія розпочала перемовини з лідером політсили Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.