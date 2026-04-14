Єврокомісія готує перший транш кредиту із 90 млрд євро для України до кінця другого кварталу

Європейська комісія планує спрямувати Україні перші кошти в межах масштабного кредитного пакета на 90 млрд євро вже до кінця другого кварталу 2026 року.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає «Європейська правда».

Попри певні розбіжності у формулюваннях щодо термінів (речник згадав і про «друге півріччя»), основною метою залишається максимально швидке надання фінансової підтримки.

Наразі для запуску виплат Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів:

фіналізувати Меморандум про взаєморозуміння, який визначить умови надання макрофінансової допомоги;

оновити План України в межах механізму Ukraine Facility для координації бюджетної підтримки;

підготувати безпосередню кредитну угоду.

За попередніми даними, у цьому році Україна може отримати 45 млрд євро — половину від загальної суми. З них близько 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету, а 28,3 млрд євро будуть спрямовані на військові потреби, зокрема на розвиток виробництва дронів. Робочі контакти між Брюсселем та Києвом тривають у щоденному режимі для пришвидшення всіх технічних процедур.

«Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали», – додав Уйварі.