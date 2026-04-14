ГоловнаСуспільствоПодії

​До 15 років тюрми засудили зрадника, який коригував російські удари по Чернівцях

Засуджений — ухилянт, який переховувався від мобілізації.

російські обстріли Чернівців, фото ілюстративне
Фото: Володимир Зеленський

Суд виніс вирок зрадникові, який працював на російські спецслужби та допомагав РФ здійснювати повітряні атаки на Чернівці. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник проведе за ґратами 15 років із конфіскацією всього майна. Контррозвідники затримали зрадника торік у листопаді.

Слідство встановило, що засуджений — ухилянт, який переховувався від мобілізації і водночас шукав контактів із окупантами через прокремлівські коментарі в Telegram-каналах. Після вербування він обходив Чернівці, фотографував об'єкти, які вважав задіяними для потреб оборони, й позначав їхні координати на картах. Зібрані дані передавав через спеціальний чат-бот російських спецслужб.

Окрім шпигунства, чоловік активно займався антиукраїнською пропагандою у заборонених «ВКонтакте». Зокрема, зрадник схвалював комбіновану атаку росіян по Чернівцях у липні 2025 року й закликав ворога продовжувати обстріли всього західного регіону України. Під час обшуків у нього вилучили смартфони з доказами підривної діяльності, креслення та російську символіку.

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies