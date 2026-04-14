Також ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника на окупованих територіях.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, завдано ударів по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту “Донецьк” на ТОТ Донецької області.

Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.