Україна полагодить "Дружбу" до кінця квітня

Україна до кінця квітня відремонтує нафтопровід "Дружба" на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з нагоди візиту до Німеччини. Він додав, що це має збігатися з обов'язками країн ЄС, зокрема Угорщини.
Він впевнений, що Україна і Угорщина будуть співпрацювати. Зеленський переконаний, що з новим урядом Угорщини можна співпрацювати. Він готовий до зустрічей із Петером Мадяром, коли той стане прем'єр-міністром.
- Нафтопровід "Дружба" пошкоджений російськими ударами. Угорщина, вимагаючи його полагодити і відновити транзит нафти із Росії, заблокувала кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу та ухвалення нового пакету санкцій.
- Україна сказала, що полагодить "Дружбу", оскільки ЄС дав зрозуміти, що це потрібно для розблокування кредиту. Брюссель натомість обіцяв допомогти фінансово і технологічно.