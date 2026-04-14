Україна полагодить "Дружбу" до кінця квітня

Україна до кінця квітня відремонтує нафтопровід "Дружба" на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з нагоди візиту до Німеччини. Він додав, що це має збігатися з обов'язками країн ЄС, зокрема Угорщини.

Він впевнений, що Україна і Угорщина будуть співпрацювати. Зеленський переконаний, що з новим урядом Угорщини можна співпрацювати. Він готовий до зустрічей із Петером Мадяром, коли той стане прем'єр-міністром.