Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Світ

Україна полагодить "Дружбу" до кінця квітня

Це частковий ремонт, який дозволить відновити транзит. 

Участок нефтепровода «Дружба» над рекой Стрый (Львовская область)
Фото: Віки

Україна до кінця квітня відремонтує нафтопровід "Дружба" на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з нагоди візиту до Німеччини. Він додав, що це має збігатися з обов'язками країн ЄС, зокрема Угорщини.

Він впевнений, що Україна і Угорщина будуть співпрацювати. Зеленський переконаний, що з новим урядом Угорщини можна співпрацювати. Він готовий до зустрічей із Петером Мадяром, коли той стане прем'єр-міністром.

  • Нафтопровід "Дружба" пошкоджений російськими ударами. Угорщина, вимагаючи його полагодити і відновити транзит нафти із Росії, заблокувала кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу та ухвалення нового пакету санкцій.
  • Україна сказала, що полагодить "Дружбу", оскільки ЄС дав зрозуміти, що це потрібно для розблокування кредиту. Брюссель натомість обіцяв допомогти фінансово і технологічно. 
