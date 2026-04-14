Президент підписав закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм.

Про це йдеться у картці законопроєкту 2037-ІХ.

Цей закон Верховна Рада підтримала 15 лютого 2022 року, а президент підписав його 14 квітня 2026 року. Його створили, щоб узгодити Кримінальний кодекс із законом про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

У пояснювальній записці йдеться, що раніше це питання не було достатньо конкретно врегульоване, тому виникла потреба внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу.

Головна мета цього закону – посилити боротьбу з антисемітизмом і запобігати його проявам в Україні на законодавчому рівні.

Зміни передбачають, що за дії, які можна вважати проявами антисемітизму, буде встановлена чітка кримінальна відповідальність.

Очікується, що його впровадження допоможе зменшити випадки антисемітизму та краще захищати права людей.