Право

На Черкащині експрацівницю банку підозрюють у привласненні понад мільйона гривень виплат бабусі загиблого військового

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція України

У Черкаській області правоохоронці викрили експрацівницю банку, яка незаконно заволоділа коштами бабусі загиблого українського військовослужбовця. Сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як повідомили в поліції, фігурантка, обіймаючи посаду головного економіста банківського відділення, ввела в оману 78-річну клієнтку. Вона переконала жінку відкрити додатковий рахунок та перевести на нього державну допомогу, отриману у зв’язку із загибеллю онука на Харківському напрямку.

Згодом підозрювана отримала доступ до новоствореного рахунку та почала систематично знімати кошти через банкомати. У такий спосіб їй вдалося привласнити значну суму грошей.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими провели обшуки за місцем проживання та роботи жінки. Наразі їй повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • крадіжка в особливо великих розмірах,
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем,
  • легалізація майна, отриманого злочинним шляхом,
  • привласнення офіційних документів.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

