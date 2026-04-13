Російському генералу, який організував катування мешканців Чернігівщини, оголосили підозру

Підозру оголосили заочно. 

Російський генерал-майор Денис Баріла
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-майора Дениса Барілу, який причетний до масових катувань цивільного населення Чернігівщини на початку повномасштабної війни. Під його командуванням ув’язнили 369 цивільних, серед яких були діти. 

Про це повідомили у СБУ. 

Розслідування встановило, що у березні 2022 року фігурант командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.

Після захоплення громади росіяни під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.

Людей тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі. Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць. Полоненим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі.

Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Барілу про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

  • Служба безпеки України разом із ГУР МО України ідентифікувала та зібрала докази на вище командування російських військ, яке організувало ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року на Вербну неділю.
