​Правоохоронці завершили розслідування махінацій із елітними квартирами у Києві

Обвинувальний акт щодо учасників групи скеровано до суду.

​Правоохоронці завершили розслідування махінацій із елітними квартирами у Києві
Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо організованої групи з Києва, яка намагалася заволодіти елітними квартирами громадян.

Про це повідомили у ДБР.

Обвинувальний акт щодо учасників групи скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми став адвокат, який раніше представляв інтереси подружжя – власників двох квартир у столиці. Під час роботи він отримав копії їхніх паспортів та документи на нерухомість, а згодом вирішив використати ці дані у власних цілях.

До реалізації плану він залучив свою помічницю та ще одного спільника. 

Учасники групи підробили довіреності від імені власників, надавши одному з фігурантів повноваження розпоряджатися майном реальних власників. Також зловмисники залучили осіб, які видавали себе за справжніх власників під час нотаріальних дій.

Підроблені документи подали приватному нотаріусу, який не знав про злочинний характер дій і посвідчив довіреність.Після цього учасники схеми додали квартири як актив до статутного капіталу підконтрольної компанії та переоформили право власності.

Йдеться про житло загальною площею понад 320 квадратних метрів у престижних районах Києва – на Печерську та Осокорках. Вартість майна становить десятки мільйонів гривень.

Працівники ДБР зірвали схему та не дали довести її до завершення. Потерпілим уже відшкодовано близько 25 млн гривень.

Фігурантам інкримінують серед іншого шахрайство, підроблення документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

