ВАКС призначив заставу експосадовцю Київської митниці

Його викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Фото: Макс Требухов

ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця Київської митниці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн і поклав низку процесуальних обов’язків.

Деталі справи

  • За даними слідства, посадовець протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. 
  • Загалом чиновник вклав у будівництво понад 2 млн доларів, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
  • Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
  • Протягом 2020–2025 років зловмисник отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
