ВАКС призначив заставу експосадовцю Київської митниці

ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця Київської митниці.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн і поклав низку процесуальних обов’язків.
Деталі справи
- За даними слідства, посадовець протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.
- Загалом чиновник вклав у будівництво понад 2 млн доларів, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
- Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
- Протягом 2020–2025 років зловмисник отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.