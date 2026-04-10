Завтра в усіх регіонах України графіки відключень світла діятимуть уранці

Завтра, 11 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Зокрема, з 5:00 – 8:00 – графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості.
З 6:00 – 8:00 – застосують графіки відключень для всіх категорій споживачів.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують у компанії.