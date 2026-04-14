Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаЕкономікаДержава

Президент підписав закон про продовження дії військового збору

Документ встановлює, що військовий збір діятиме ще три роки після завершення війни. 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Сьогодні документ повернули з підписом президента, йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

За відповідний документ народні депутати проголосували 7 квітня. Закон встановлює, що з доходів фізичних осіб стягують 5 % військового збору, 1,5 % для військових, для фізичних осіб-підприємців сума залежить від групи: 10 % для 1,2,4 групи, 1 % для третьої.

В перспективі для надходжень із цього податку мають створити спеціальний фонд, аби кошти йшли цільового на оборону. Допоки цього фонду немає, вони надходитимуть в загальний бюджет.

Це – один з податкових документів, які Верховна Рада розглядала минулого тижня, зокрема і для виконання зобов'язань перед МВФ. Також нардепи проголосувала, але лише в першому читанні, за оподаткування цифрових платформ (як Bolt, Glovo, Uber).

Законопроєкт про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро не розглядали, а про застосування ПДВ для ФОПів ще не вносили.

﻿
