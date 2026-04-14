Президент підписав закон про продовження дії військового збору

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Сьогодні документ повернули з підписом президента, йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.
За відповідний документ народні депутати проголосували 7 квітня. Закон встановлює, що з доходів фізичних осіб стягують 5 % військового збору, 1,5 % для військових, для фізичних осіб-підприємців сума залежить від групи: 10 % для 1,2,4 групи, 1 % для третьої.
В перспективі для надходжень із цього податку мають створити спеціальний фонд, аби кошти йшли цільового на оборону. Допоки цього фонду немає, вони надходитимуть в загальний бюджет.
Це – один з податкових документів, які Верховна Рада розглядала минулого тижня, зокрема і для виконання зобов'язань перед МВФ. Також нардепи проголосувала, але лише в першому читанні, за оподаткування цифрових платформ (як Bolt, Glovo, Uber).
Законопроєкт про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро не розглядали, а про застосування ПДВ для ФОПів ще не вносили.