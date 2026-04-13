В Україні запускають нову модель закупівель для армії

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Про це розповіли у Міноборони.

Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б оборонному відомству закуповувати інновації для тестування у військах. Інновації потрапляли у війська несистемно.

Які зміни передбачаються:

міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

підрозділи Збройних Сил України отримують інновації для бойового тестування і приймають рішення щодо їхньої ефективності;

перевірені у бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Зокрема йдеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.