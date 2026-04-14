Останні танкери, які пройшли Ормузьку протоку до війни, днями прибудуть до НПЗ

Останні танкери, що пройшли Ормузьку протоку до початку війни з Іраном 28 лютого, мають прибути до Малайзії та Австралії до 20 квітня.

Як пише Financial Times, азійські НПЗ скуповують рекордні обсяги сирої нафти, яка зазвичай постачалася до Європи та США. Аналітики попереджають, що це може призвести до фізичної нестачі нафти в Європі та США вже за кілька тижнів. Поставки, які залишили регіон до початку війни з Іраном наприкінці лютого, мають прибути до Малайзії та Австралії до 20 квітня.

Азійські країни активно скуповують нафту, перенаправляючи потоки, які раніше йшли до Заходу. Це змушує європейські та американські НПЗ готуватися до скорочення обсягів переробки. Водночас азійські НПЗ уже стикаються з труднощами доступу до сировини, попри використання стратегічних резервів.

Більшість поставок до Азії припинилися на початку квітня, а до США та Африки – майже повністю завершилися. На фізичному ринку спостерігається різке зростання цін на негайні поставки, що значно перевищують ф’ючерси. Це свідчить про гостру конкуренцію між покупцями за обмежені ресурси. Ціни на окремі сорти нафти вже перевищили рівні перед кризою 2008 року. Наприклад, сорт Forties Blend підскочив майже до 149 доларів за барель.

Міжнародне енергетичне агентство готове використати стратегічні запаси для стабілізації ринку.

Ситуацію ускладнює морська блокада Ормузької протоки США, через яку раніше проходила значна частина світових поставок. Ризики для судноплавства залишаються високими, а сама протока фактично не функціонує у звичайному режимі. Енергетичні компанії попереджають про можливі серйозні перебої з постачанням пального, якщо блокада затягнеться.

Надходження нафти до Азії через протоку (без іранської) впали до приблизно 4 млн барелів на добу в перші два тижні квітня проти звичних 13,4 млн.

Це спричиняє труднощі для країн, залежних від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу.

Філіппіни, які імпортують понад 95% нафти з регіону, оголосили надзвичайний енергетичний стан після подвоєння цін на пальне.

Індонезія та В’єтнам рекомендували працювати з дому. Австралія, яка має отримати останню партію з Близького Сходу 18 квітня, вже використовує резерви, знизила податки на пальне та запровадила національний план енергетичної безпеки.

У звіті Програми розвитку ООН попереджається, що до 32,5 млн людей можуть опинитися за межею бідності через потрійний удар: дефіцит і подорожчання енергії, зростання цін на продукти та економічний спад, пов’язаний із війною з Іраном.