Принц Гаррі і Меган Маркл розпочали 4-денний візит до Австралії

Австралійці обурюються, що охорону пари, яка відмовилася від королівських титулів, буде забезпечувати місцева поліція.

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прибули до Австралії, де проведуть чотири дні з благодійною та комерційною метою.

Як пише BBC, подружжя відвідає кілька благодійних організацій, але водночас братиме участь у проєктах, спрямованих на особистий заробіток. Зокрема Гаррі читатиме лекцію на саміті психологічної безпеки у Сіднеї, квитки на яку коштують до 2400 австралійських доларів (1700 доларів США). А Меган проведе "вікенд дівчат", ВІП-запрошення на який з можливістю сфотографуватися з колишньою принцесою коштує 3200 австралійських доларів.

Востаннє Гаррі і Меган були в Австралії у 2018 році, невдовзі після весілля. Упродовж 9 днів вони відвідали чимало заходів з вільним доступом публіки і можливістю поспілкуватися з королівським подружжям.

Проте після відмови від обов'язків членів королівської родини у 2020 році герцог і герцогиня Сассекські, зберігши титул, але не звертання "королівська високість", активно взялися монетизувати свої імена. Лише за минулий рік вони зареєстрували в Австралії 12 торговельних марок.

Австралійців обурює той факт, що Гаррі та Меган, попри приватний характер візиту, супроводжуватиме місцева поліція. Люди скаржаться, що безпеку скандальному подружжю гарантують за рахунок коштів платників податків.