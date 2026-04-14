Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСвіт

Принц Гаррі і Меган Маркл розпочали 4-денний візит до Австралії

Австралійці обурюються, що охорону пари, яка відмовилася від королівських титулів, буде забезпечувати місцева поліція.

Фото: EPA/UPG

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прибули до Австралії, де проведуть чотири дні з благодійною та комерційною метою.

Як пише BBC, подружжя відвідає кілька благодійних організацій, але водночас братиме участь у проєктах, спрямованих на особистий заробіток. Зокрема Гаррі читатиме лекцію на саміті психологічної безпеки у Сіднеї, квитки на яку коштують до 2400 австралійських доларів (1700 доларів США). А Меган проведе "вікенд дівчат", ВІП-запрошення на який з можливістю сфотографуватися з колишньою принцесою коштує 3200 австралійських доларів.

Востаннє Гаррі і Меган були в Австралії у 2018 році, невдовзі після весілля. Упродовж 9 днів вони відвідали чимало заходів з вільним доступом публіки і можливістю поспілкуватися з королівським подружжям.

Проте після відмови від обов'язків членів королівської родини у 2020 році герцог і герцогиня Сассекські, зберігши титул, але не звертання "королівська високість", активно взялися монетизувати свої імена. Лише за минулий рік вони зареєстрували в Австралії 12 торговельних марок. 

Австралійців обурює той факт, що Гаррі та Меган, попри приватний характер візиту, супроводжуватиме місцева поліція. Люди скаржаться, що безпеку скандальному подружжю гарантують за рахунок коштів платників податків.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies