Невідомо, чи перше судно заходило в іранські порти. Штати обіцяли запобігати проходженню саме тих кораблів, які це зробили або мають намір зробити.

Сьогодні одразу декілька підсанкційних і пов'язаних із Іраном суден почали рух Ормузькою протокою, заблокованою США. Спершу це був танкер Rich Starry, проти якого застосовані американські санкції, пише з посиланням на дані LSEG The Guardian. Це судно належить Китаю, і на його борту – китайський екіпаж, додають Reuters і Bloomberg.

Танкер, відомий як Full Star, потрапив під санкції США в 2023 за допомогу Тегерану в обході енергетичних обмежувальних заходів. Цього разу неясно, чи заходив він у іранські порти перед тим, як зайти в протоку.

Цей вихід із Перської затоки є другою спробою судна менш ніж за 24 години. Щойно американська блокада Ормузької протоки набула чинності, Rich Starry почав пробиратися вузьким водним шляхом біля іранського Кешма, а тоді повернувся назад – лише для того, щоб відновити вихід за кілька годин, повідомивши, що судно і екіпаж належать Китаю.

Судна часто застосовують цей безпековий механізм, але це випробовує рішучість США кинути виклик суднам, пов'язаним з найбільшим світовим імпортером нафти.

На початку блокади до Оманської затоки прямував іще один танкер – Elpis. Він пришвартувався в іранському порту перш ніж спробувати пройти через Ормуз. З моменту набрання чинності блокади жодне судно з увімкненими транспондерами не було помічено під час заходу до Перської затоки.

Reuters пише, що загалом блокадою знехтували три судна. Вони не заходили до портів Ірану, тож не підпали під американські обмеження.

Контекст

Американська блокада входу та виходу із іранських портів розпочалася учора. Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що Штати також заважатимуть проходженню суден, що сплатило мито Ірану. Однак у повідомленні Центрального командування США такого застереження не було: там сказали, що заборона на рух стосуватиметься тих суден, що заходили в порти Ірану.

Вашингтон оголосив про часткову блокаду протоки після того, як мирні переговори з Іраном не дали бажаного ефекту. Вони вимагають від іранців повністю розблокувати Ормузьку протоку – надважливий шлях морського транспортування нафти, блокада якого вже позначилася на енергоринку всього світу. За даними New York Times, Іран не може повністю розблокувати протоку через власні міни.