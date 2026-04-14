В Угорщині затримали підозрюваного в крадіжці цінностей з синагоги

У Будапешті розшукали підозрюваного в викраденні цінностей із синагоги. Чоловік 16 січня зірвав вишиті молитовні килими і відламав срібло від тарілки для пожертв. Завдані збитки перевищують 15 млн форинтів (близько 38 000 євро), повідомляє Telex з посиланням на прокуратуру.

Килимки підозрюваний продав іншому чоловіку, який реалізував їх на ринку. Особи обох фігурантів встановили.

Крадієм, за даними слідства, є 55-річний раніше неодноразово засуджений чоловік. Прокуратура клопотала про його арешт, і слідчий суддя помістив його під варту принаймні на місяць.

Іншого чоловіка розцінюють як спільника.