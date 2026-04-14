Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Міністр енергетики США: ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку в найближчі кілька тижнів

Очікується, що ціни продовжать зростати, доки через Ормузьку протоку не відновиться «суттєвий» рух суден.

Міністр енергетики США: ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку в найближчі кілька тижнів
Міністр енергетики США Кріс Райт
Фото: EPA/UPG

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку «в найближчі кілька тижнів», щойно відновиться судноплавство через Ормузьку протоку, передає Reuters

Очікується, що ціни продовжать зростати, доки через протоку не відновиться «суттєвий» рух суден, сказав Райт на форумі Semafor World Economy у Вашингтоні — попри свої попередні заяви про те, що ціни на нафту невдовзі можуть знизитися.

«Ми побачимо високі ціни на енергоносії — і, можливо, навіть їх подальше зростання — доти, доки не відновиться значний рух суден через Ормузьку протоку», — сказав Райт. «Ймовірно, саме тоді ціни на нафту досягнуть піку. Це, ймовірно, станеться в найближчі кілька тижнів».

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що ціни на нафту і бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді — рідкісне визнання можливих політичних наслідків його рішення атакувати Іран шість тижнів тому.

З початку війни 28 лютого Іран значною мірою заблокував Ормузьку протоку для всіх суден, окрім власних. Тегеран прагне закріпити свій контроль над цим водним шляхом і, ймовірно, стягувати збори з суден, що ним користуються.

У відповідь військові США розпочали блокаду Ормузької протоки, заявивши, що вона може поширитися на схід — до Оманської затоки та Аравійського моря — після того, як переговори щодо припинення конфлікту на вихідних провалилися.

Дані відстеження суден показали, що два кораблі розвернулися в протоці після введення блокади.

Втім вже нещодавно підсанкційний китайський танкер почав рух Ормузькою протокою, попри блокаду США.

Сьогодні видання Reuters повідомило, що делегації США та Ірану можуть повернутися до Ісламабада цього тижня для продовження переговорів.

