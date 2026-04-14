Міністр енергетики США: ціни на нафту, ймовірно, досягнуть свого піку в найближчі кілька тижнів

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку «в найближчі кілька тижнів», щойно відновиться судноплавство через Ормузьку протоку, передає Reuters.

Очікується, що ціни продовжать зростати, доки через протоку не відновиться «суттєвий» рух суден, сказав Райт на форумі Semafor World Economy у Вашингтоні — попри свої попередні заяви про те, що ціни на нафту невдовзі можуть знизитися.

«Ми побачимо високі ціни на енергоносії — і, можливо, навіть їх подальше зростання — доти, доки не відновиться значний рух суден через Ормузьку протоку», — сказав Райт. «Ймовірно, саме тоді ціни на нафту досягнуть піку. Це, ймовірно, станеться в найближчі кілька тижнів».

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що ціни на нафту і бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді — рідкісне визнання можливих політичних наслідків його рішення атакувати Іран шість тижнів тому.

З початку війни 28 лютого Іран значною мірою заблокував Ормузьку протоку для всіх суден, окрім власних. Тегеран прагне закріпити свій контроль над цим водним шляхом і, ймовірно, стягувати збори з суден, що ним користуються.

У відповідь військові США розпочали блокаду Ормузької протоки, заявивши, що вона може поширитися на схід — до Оманської затоки та Аравійського моря — після того, як переговори щодо припинення конфлікту на вихідних провалилися.

Дані відстеження суден показали, що два кораблі розвернулися в протоці після введення блокади.

Втім вже нещодавно підсанкційний китайський танкер почав рух Ормузькою протокою, попри блокаду США.

Сьогодні видання Reuters повідомило, що делегації США та Ірану можуть повернутися до Ісламабада цього тижня для продовження переговорів.